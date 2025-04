José María Carrascal: Chantajistas

El gran error de Marx fue predecir que el capitalismo se caería sólo debido a sus contradicciones internas. Ya ese planteamiento encierra una ingenuidad que no puede permitirse un filósofo de la historia, discípulo de Hegel, como don Carlos presumía. Si el sistema capitalista, sucesor ... del feudalismo, iba a desplomarse por sí sólo, ¿para qué se necesitaba la revolución, la dictadura del proletariado, el asaltar el cielo y toda la parafernalia que rodea el marxismo? Fue la primera valla con la que se encontraron los comunistas soviéticos al asumir el poder tras el desplome de la Rusia zarista, aún feudal, no estaba madura para la revolución proletaria al no haber tenido la revolución burguesa, según otro de los dogmas de Marx. ¿Qué hacer, esperar a que el capitalismo fuera presa de sus contradicciones internas o plantarse de un salto en la revolución proletaria y ya veremos lo que pasa? Fue el gran tema de debate en aquella Rusia derrotada y desorientada, que si por una parte veía la oportunidad de realizar los cambios tenidos lugar en Europa occidental desde la Revolución Francesa, con avances notables sobre todo en Inglaterra, Alemania, el Benelux y Escandinavia. Hay quien lo reduce a la pugna entre Lenin y Stalin e incluso atribuye los problemas de salud que tuvo el primero durante sus últimos años de su vida a ese pulso, que terminó ganando el segundo, partidario de dejarse de rodeos y dar el salto ya. Sebastian Haffner es partidario de esa tesis, aunque lo que surgió de ello no fue ni marxismo ni leninismo, su denominación oficial, sino estalinismo puro y duro.

Me he acordado de este episodio ante el forcejeo que se trae el PSOE con Podemos, algo nada nuevo, pues comunistas y socialistas, sobre todo después de que estos devinieron en socialdemócratas, se han convertido en enemigos a muerte. Literalmente. En nuestro caso la cosa se complica con la inclusión de los nacionalistas, que buscan la secesión, algo que, en teoría, choca con los objetivos de ambas fuerzas de izquierda. En medio de todos ellos, Pedro Sánchez, como un malabarista, intenta contentar a todos, manteniendo platos o pelotas en el aire. O sea que cuando oigan hablar de las divisiones en la derecha, recuerden que la izquierda está aún más dividida y no les extrañe ver a Sánchez cortejando a Ciudadanos, visto que ERC le pide lo que no puede darle. Claro que eso le trae el recelo del PNV, al que también necesita. En qué va a acabar esto nadie lo sabe, pues la división de la derecha le supone también un serio coste. Lo que nos lleva a una situación que sería cómica de no estar en juego nada más y nada menos que España: El mayor peligro para Sánchez y Casado viene hoy de la izquierda y de la derecha respectivamente. Hay quien dice que todos juegan al chantaje. Pero el chantaje suele acabar mal para los dos chantajistas. Y aquí hay más de una docena.

