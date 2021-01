La cámara le quiere

José María Carrascal SEGUIR Actualizado: 04/01/2021 00:13h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Filosofía y política no encajan entre sí. La filosofía trata del ser, de la esencia, mientras la política se limita al estar, a la circunstancia. Lo que no quiere decir que a los filósofos no les guste la política. Ortega es el mejor ejemplo e incluso hizo una incursión en ella, que acabó en desastre. Formando parte de la asociación «Intelectuales al servicio de la República», lograron suficientes escaños para formar grupo y sus intervenciones, sobre todo en el asunto catalán, fueron seguidas por un selecto espectro de la población, pero a los pocos meses, estaba diciendo y escribiendo «¡No es esto!». Con un resquemor hacia la clase política, a la que fustigó cruelmente en algún artículo, como «Vejamen del

Suscríbete al mejor periodismo Disfruta sin límites de toda la información, opinión y exclusivas de ABC.es. El primer mes, GRATIS. Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ganadores y perdedores

Ganadores y perdedores ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Año viejo

Año viejo ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ojo a Gibraltar

José María Carrascal Articulista de Opinión