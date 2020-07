Testimonios del coronavirus Carta de un emigrado: «La idea de volver a mi país es, lamentablemente, cada vez más difusa» «Me encuentro ahora con la dificultad añadida de encontrar trabajo, sea donde sea»

Soy ingeniero civil. En 2014 tuve que emigrar. En mi caso el destino fue Chile, el "país de las oportunidades", le decían.

Tras tres meses sin éxito me salió una oportunidad con una empresa española en Bolivia, en plena selva. Era con contrato local y ganando en bolivianos (al cambio, 1.500 euros al mes), y dos meses de sueldo los destinaba a pagarme los billetes a España por vacaciones. Sabía que era un despropósito, pero necesitaba trabajar. Me dije a mí mismo que debía aguantar, que eso me abriría puertas en España.

Año 2020. Ahora me encuentro en México. Mis condiciones ya sí son las adecuadas y cotizo en España. ¿Opciones de volver a mi país? Antes lo veía complicado, pero ahora, con la nueva crisis, imposible. La idea de volver a mi país es, lamentablemente, cada vez más difusa. Una utopía.

El coronavirus ha causado un impacto directo en la construcción (al igual que en la mayoría de sectores). Particularmente aquí, en México, se han parado muchísimos proyectos. Finalizando mi contrato por obra, me encuentro ahora con la dificultad añadida de encontrar trabajo, sea donde sea. Saludos desde el exterior.

* José Manuel González es ingeniero civil y reside actualmente en México.

