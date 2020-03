¡Son los eurobonos, señor Sánchez!

José Manuel García-Margallo Actualizado: 23/03/2020 09:13h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Si no hay una reacción europea, el coronavirus va a matar también a Europa» (Antonio Tajani, expresidente del Parlamento Europeo, 19 de marzo de 2020). En 2008 el mundo sufrió una crisis severísima que se llevó por delante muchos puestos de trabajo, amenazó con diluir los pilares del Estado de Bienestar y, lo que es más grave, alertó a los ciudadanos que el ascensor social ya no solo no subía, sino que también bajaba; el déficit de futuro del que tanto se habla. Los movimientos populistas se extendieron a lo largo y ancho de Europa. Ahora estamos a punto de cometer los mismos errores y hay quien cree -Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, entre otros- que la

