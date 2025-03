José Manuel García-Margallo: Sánchez blanquea Gibraltar

Alfredo Pérez Rubalcaba, un buen amigo al que los constitucionalistas añoramos cada vez más, me decía siempre cuando hablábamos de Gibraltar: «Lo de la soberanía a los míos no les pone; les parece una cosa viejuna, franquista... Lo que sí les pone es lo de ... la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. ¡Fíjate cómo se ponen con los papeles de Panamá o con cuentas opacas en las Bahamas o en Liechtenstein!». Alfredo tenía razón, pero omitía reconocer que los socialistas han sacado a pasear lo de Gibraltar siempre que les ha venido bien para incordiarnos. Recuerdo a Peces-Barba gritándole a Calvo Sotelo desde la tribuna que sería una vergüenza que España entrase en la Alianza Atlántica sin recuperar antes la soberanía de la única colonia que quedaba en territorio europeo. La bandera para las ocasiones.

Eso era antes, porque Sánchez también pasa de paraísos fiscales. Aprovechando el coronavirus, ha colado en el Congreso un acuerdo que consolida un régimen fiscal que ha hecho de Gibraltar uno de los centros financieros offshore más populares entre los grandes inversores internacionales y la meca del juego online. No ha habido Gobierno español que no lo haya denunciado en Bruselas porque distorsiona la competencia y es claramente lesivo para los intereses financieros de España y de la UE. Y eso, lo hace Sánchez cuando el mandato que deben seguir los negociadores del Brexit nos lo ha puesto en bandeja: «Una vez que el Reino Unido haya abandonado la Unión, ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido». Ni Godoy lo hubiese hecho peor.

¿Qué gana España con este acuerdo? Nada. Los británicos nos conceden cosas que nosotros podríamos regular sin contar con nadie y otras que Gibraltar tiene que aceptar por los tratados que ha suscrito, especialmente en el marco de la OCDE; mucho más ahora que Gibraltar pasa a ser un territorio tercero a efectos de la Unión Europea. ¿Acaso no puede España delimitar quiénes son sus residentes o no residentes a efectos fiscales, sin contar con nadie? ¿No podrían las autoridades españolas exigir que nos den cuenta y razón de todas las personas que operan desde el Peñón so pena de negarles el acceso a nuestro mercado? ¿Acaso no tendrá Gibraltar que seguir cumpliendo con el Acuerdo Multilateral sobre el Intercambio de Información? ¿Podría Gibraltar negarse a aplicar el Plan de Acción de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios? ¿No es evidente que si lo hiciese pasaría a ser un paraíso fiscal para todas las jurisdicciones de este mundo y del otro?

¿Qué pierde España? Todo. Para empezar, el acuerdo crea un Comité Conjunto de Coordinación en el que las autoridades fiscales españolas y gibraltareñas se sentaran en plano de igualdad, como si fuesen representantes de dos países soberanos. Mano ganada por Fabián Picardo que sueña con la estatalidad, con hacer de Gibraltar un microestado como Andorra, San Marino y Mónaco. Mano perdida por España porque hasta ahora nos habíamos negado a aceptar semejante tesis. El acuerdo que permitió a los pescadores españoles seguir faenando en aguas próximas al Peñón se concluyó entre ellos y el ministro principal de Gibraltar, sin que interviniese ninguna autoridad estatal (3/02/1999). Gibraltar es para las Naciones Unidas un territorio no autónomo pendiente de descolonización (artículo 73 de la Carta) y para la Unión Europea una «colonia de la Corona Británica que no forma parte del Reino Unido» (sentencia TJUE del 13 de junio de 2017), más importante a nuestros efectos. Las leyes europeas se aplican en Gibraltar en tanto en cuanto sus relaciones exteriores son asumidas por un estado miembro (artículo 355.3 del TFUE). «Si el Reino Unido se va de la Unión Europea Gibraltar se convertirá en una colonia administrada por un país tercero». (González Pons, 30/01/2017)

Y ahora llego a los dineros. Gibraltar seguirá siendo, después de este acuerdo, un territorio libre de impuestos indirectos (valor añadido, impuestos especiales) y en el que las sociedades solo pagarán por los beneficios derivados de actividades realizadas dentro del Peñón, pero no por los que obtengan fuera. Como he apuntado antes, hasta ahora hemos denunciado estos privilegios en las instituciones europeas. A partir de ahora, ¿a quién vamos a reclamar? Gibraltar es un paraíso fiscal como la copa de un pino que acoge a más de 25.000 instituciones bancarias y a más de 80.000 sociedades, muchas de ellas virtuales. La tasa sobre juego online es casi simbólica y por eso hoy las empresas gibraltareñas tienen unos beneficios brutos estimados en 30.000 millones de euros y controlan más del 60% del mercado mundial del juego. (Izquierdo Sans, Escuela Diplomática). Gibraltar, con 6,37 km2, 32.000 habitantes y ningún recurso natural, tiene una renta per cápita que es la tercera del mundo; seis veces más que la de los municipios del Campo de Gibraltar; una diferencia mayor que la que hay entre México y EE.UU..

Pero el mayor pecado que ha cometido Sánchez es desaprovechar el Brexit para exigir algunas cosas que me parecen elementales. ¿Es mucho pedir que en la negociación en curso se aplique la legislación internacional en materia de descolonización? ¿Es mucho pedir que la UE apoye el proceso de descolonización con ayudas económicas como se hizo después del acuerdo del Good Friday (1998) entre los gobiernos británico e irlandés? A mí me parece que no y por eso planteamos la cosoberanía como solución (temporal) a los problemas que este anacronismo colonial plantea. (Naciones Unidas, 4 octubre de 2016). «Para que las disposiciones de la Unión Europea sigan aplicándose a Gibraltar después del Brexit, [será necesario que haya] una ligazón política entre Gibraltar y España (…). [Con la propuesta española] la economía gibraltareña seguiría beneficiándose del libre acceso al mercado interior de la Unión Europea y España propondría excepciones que tuviesen en cuenta las especialidades de Gibraltar y que fuesen compatibles con el Derecho de la Unión Europea. Además, se desbloquearía la legislación comunitaria que está pendiente de aplicación en campos tan importantes como justicia e interior, aviación y medio ambiente. Los gibraltareños que optasen por la doble nacionalidad continuarían gozando de todas las ventajas de ser ciudadanos de la Unión Europea».

Sé muy bien que son muchos en el Campo de Gibraltar los que temen que un cambio del statu quo acabe con sus puestos de trabajo. Dos observaciones. La primera es que nada será igual tras la salida de Gibraltar de la UE. La segunda es que la propuesta de cosoberanía debe ir necesariamente acompañada por otra consistente en crear una Zona Económica Especial para procesar buena parte de los bienes que pasan por el estrecho hacia a puertos europeos. Y también para albergar a las empresas constituidas para invertir en Marruecos si queremos regular una inmigración. (Memorias Heterodoxas). Como es evidente que las empresas no vendrán mientras siga la actual situación de degradación de la zona, el gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía deberían ponerse a trabajar mañana mismo en un plan de desarrollo integral (conexiones con el Corredor Mediterráneo, aeropuerto, rehabilitación urbana) que daría trabajo a muchos de los que hoy están angustiados por su futuro.

Aviso a navegantes: para conseguir todas estas cosas hay que negociar con la misma firmeza con la que los británicos defienden sus intereses y poner en marcha ese plan de desarrollo integral al que me acabo de referir. Más sencillo es apostar por la política de apaciguamiento del actual Gobierno; la paz siempre es posible, basta con rendirse.

José Manuel García-Margallo fue ministro de Asuntos Exteriores