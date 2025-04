José Luis Restán: El Covid, pero no solo

Como toda circunstancia dramática, la pandemia del Covid-19 ha sacado a la luz lo mejor y lo peor de cada sociedad. Los enfrentamientos en la ciudad italiana de Mondragone, en la región italiana de Campania, responden al clima de temor al contagio y al ... rechazo que provocan las actitudes de la comunidad búlgara y rumana, que no respeta las normas sanitarias. El malestar ante esos comportamientos es tan comprensible como injustificable la violencia desatada, que revela un problema latente de mucho mayor calado.

Los inmigrantes búlgaros y rumanos han llegado para realizar tareas agrícolas y lo hacen en condiciones muchas veces deplorables, lo cual no sucede sólo en aquella zona del sur italiano. Se trata de familias desarraigadas de su tejido cultural, que malviven de un trabajo que muchas veces está claramente fuera de la legalidad. Para estas personas no salir al campo un día supone en la mayoría de los casos no comer. La cuestión sanitaria es muy seria y el Estado debe velar por el cumplimiento de las normas para proteger a todos, pero no habrá solución sin tener en cuenta la situación de fondo. El desbordamiento de la violencia revela problemas previos de convivencia, una recíproca antipatía que es como hierba seca en la que prende una chispa. Revela también la desidia de las administraciones.

Alguno dirá que no son momentos para la lírica. De acuerdo, precisamente por eso hay que abordar los problemas en todas sus dimensiones. Necesitamos que vengan los inmigrantes a realizar trabajos a los que nosotros ya no queremos responder. Y nos gustaría que fuesen aseados y responsables, y a ser posible que encajasen en nuestros esquemas. Pero llegan como llegan, y tampoco son ellos quienes imponen las reglas. La Policía tiene que imponer el orden, sin el que nada se puede construir. Pero a continuación hay mucho que hacer para que esta pandemia no lo envenene todo. Para empezar, mirar al otro a la cara y entender que, pese a las diferencias, es sustancialmente como nosotros.