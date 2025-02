José Luis Llorente: Un mito del deporte muy humano

Estoy muy impactado por la noticia, sobre todo por lo que tiene de inesperada y por el modo de producirse. Cuando alguien fallece por un accidente, sobre todo si es un deportista, parece que trasciende más porque las estrellas tienen un tinte un poco más ... legendario y los tenemos casi como figuras literarias o mitos. Por eso, cuando mueren tan jóvenes y tan de repente nos afecta mucho más. Nos destruye el mito y nos damos cuenta de que ellos son personas normales y, por consecuencia, te hacen ser consciente de tu propia insignificancia.

Como jugador fue extraordinario. Era un gran anotador, con un carácter muy competitivo y sin duda será recordado como uno de los mejores de todos los tiempos. No soy amigo de rankings o de colocarle en un puesto u otro, con referencia a otros genios. Me quedo con que era un anotador muy competitivo y seguro y que, lamentablemente para nosotros, tuvo una importancia trascendental para que España no ganara el oro olímpico ni en Pekín ni en Londres.

Tuve la suerte de conocerle personalmente en Dubái, cuando ya estaba retirado de las canchas. Él realizó allí una especie de entrenamiento para niños y dirigió a un combinado de americanos que jugaban en la zona contra los veteranos del Real Madrid. El día que llegamos hubo una presentación y estuvo allí con su mujer. Nos saludamos muy respetuosamente y algunos se hicieron fotos con él. Yo soy poco mitómano y como no me gusta molestar, pues no lo hice, pero mantengo el recuerdo del momento. Lo que más me gustó es que estuvo muy amable con todos, y muy atento. Y con los niños igual. Me dio muy buena impresión, porque no me pareció un tío creído ni nada de eso; al revés, muy educado y consciente de lo que significaba su figura para los demás.