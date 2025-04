José Luis Feito: Salvar el tejido empresarial

El rápido crecimiento de la deuda pública en una crisis de esta envergadura es inevitable se haga lo que se haga, con medidas de rescate de un tipo u otro o sin ellas. Del acierto de las medidas que se adopten depende, no tanto el ... mayor o menor aumento inmediato de la deuda pública, sino el que dicho aumento se utilice eficientemente para preservar la mayor parte posible de tejido empresarial a fin de que sea reversible con rapidez.

Para que la producción y el empleo se recuperen en su momento con el mayor vigor posible habría que ser menos rígido de lo que se está siendo con la activación del mecanismo crediticio y se debería entender que se destruye menos empleo neto abaratando despidos que encareciéndolos, lo que sólo sirve para fomentar las suspensiones de pagos y el cierre definitivo de empresas. Habría, además, que articular urgentemente medidas adicionales rebajando las cotizaciones sociales y, cuando menos, deshacer las subidas del salario mínimo desde 2017. Los sindicatos, por su parte, deberían aprender de la crisis de 2008 y facilitar la renegociación de convenios salariales. Desgraciadamente, como sucedió en aquella crisis, vivimos una coyuntura en la que cuanto menos caigan los costes laborales (que además de salarios, incluyen cotizaciones y gastos de despido) más aumentará el paro y consecuentemente más se debilitará la demanda y la producción. La realidad se puede ignorar o manipular pero lo que no se puede conseguir es hacerla desaparecer. No se creará empleo con la intensidad deseable y se volverá a cronificar una situación de paro muy elevado si la estructura actual de costes laborales no se adapta con rapidez a la nueva realidad económica de nuestro país y de la economía mundial.

Se ha de advertir de otros peligros económicos de esta crisis, no tan ciertos y visibles como las pérdidas de producción y empleo pero acaso más potencialmente dañinos para el crecimiento de nuestra renta per cápita a medio y largo plazo. Se trata de los riesgos de socialización estructural de la economía que siempre se multiplican en tiempos de zozobra, especialmente allí donde las coaliciones políticas gobernantes albergan idearios contrarios a la economía de mercado. Es vital, quizá más que nunca en la historia reciente de nuestro país, defender el ámbito de la iniciativa privada y la libertad de empresa de los ataques que aprovechando la crisis originada por la pandemia ya se están perpetrando en su contra y que desgraciadamente arreciarán durante los próximos meses. Además de orillar el diálogo social y coartar la acción empresarial, se nos lanzan andanadas retóricas que nos anuncian y advierten que «ha llegado la hora de lo público y de la vuelta del Estado» (como si alguna vez se hubiera ido, como si su peso no hubiera estado aumentando ininterrumpidamente). Schumpeter hubo de decir del gran terremoto de Tokio de 1923 que tuvo una sola virtud: no fue atribuido al capitalismo. No creo que hoy pudiera decir lo mismo de la pandemia del coronavirus en algunos países, no al menos en el nuestro si el ideario de los enemigos de la propiedad privada sigue adueñándose de la agenda del Gobierno.

Las medidas de flexibilidad laboral y de salvamento de tejido empresarial, tanto real como financiero y tanto las de esta crisis como las de la anterior, se pueden ver también como medidas para rescatar al sector público y al Estado de Bienestar. Medidas que sirven para impedir que se dañe irreparablemente la generación de ingresos de las AAPP y consiguientemente su capacidad de gasto. Cuando se salvan empresas o empleo con dinero público es porque, si esto se hace bien, se perdería mucho más dinero público si no se salvaran. Esto es así especialmente en el caso de las empresas financieras. El rescate de algunas entidades financieras en la crisis de 2008 fue realmente un rescate de los depositantes de estas entidades e indirectamente de los de otras entidades cuyos depósitos también se hubieran volatilizado con la quiebra de las primeras. También fue un rescate del Estado, cuyos ingresos se hubieran desplomado y cuya deuda hubiera aumentado mucho más de lo que lo hicieron si no se hubieran salvado las cajas de ahorro quebradas.

El vigor económico de un Estado está indisolublemente unido al de sus empresas, al de todas sus empresas tanto en el sector real como en el financiero, y especialmente al de sus empresas grandes y menos grandes porque de ellas dependen directa e indirectamente los ingresos de la inmensa mayoría de pymes y autónomos. Es un signo inequívoco de la ideología antimercado su alabanza de las pymes (después de todo, hasta Lenin no tuvo más remedio que aceptarlas) y su menosprecio y desprecio de las empresas de mayor tamaño. A la manera marxista, considera a estas últimas como unidades de explotación de los trabajadores que deberían ser cogestionadas por ellos, y muchas de ellas nacionalizadas.

Los países europeos en los que el Estado tiene unos ingresos en tanto por ciento del PIB superiores al nuestro, además de tener una renta per cápita mayor que la nuestra, tienen todos las siguientes características. No tienen, ninguno de ellos, impuesto sobre el patrimonio y los tipos marginales máximos del impuesto sobre la renta son similares al nuestro. Los tipos efectivos sobre los beneficios empresariales y sobre los rendimientos del capital son, en la mayoría de esos países, inferiores a los nuestros y las cotizaciones empresariales a la seguridad social son, en todos ellos, sensiblemente más bajas que las nuestras. Por contra, los tipos efectivos sobre el consumo, tanto del IVA como de otros impuestos indirectos, son sustancialmente más elevados que los nuestros. Y todos, sin excepción y de acuerdo con los indicadores de la OCDE, tienen un mercado laboral más flexible que el nuestro.

Con eurobonos o sin ellos, quienes quieran aumentar el tamaño del Estado en nuestro país por otra vía que no sea esta terminará generando un volumen inasumible de deuda pública y cercenando la prosperidad y la capacidad de creación de empleo de nuestra economía, los únicos pilares que pueden verdaderamente sustentar la protección social de los más desfavorecidos.

José Luis Feito es miembro de la junta directiva de la CEOE