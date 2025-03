Jesús Nieto Jurado: SPQR

La memoria es frágil, pero la fe permanece tras las plagas de Egipto/Sahara y pese a los Barrabás que anidan en el Frankenstein del BOE, ese que nos lancea por todos los costados posibles. Con el Evangelio en movimiento, con el Barroco andando, se ... ha reconquistado la calle.

Dios resucitó al tercer día, pero desde el Viernes de Dolores el mundo empezó a tener sentido detrás de una cruz de guía, por una parroquia chica que abría su portón en un barrio con ladrillo visto, palmas en los balcones y cal en las paredes. San Gonzalo trianeó, El Cautivo de Málaga recogía las penas y las ilusiones en blanco inmaculado, y en Madrid Los Estudiantes daban solemnidad al Domingo de Ramos después del ensayo al que me invitaron con la ilusión de que la parihuela, en un marzo frío, bailara entre hierros las ‘Amarguras’ de Font de Anta con la curiosidad de la Rosenvinge, que pasaba por allí.

Que la memoria santa es frágil, sí, pero queda la correspondencia entre los dos extremos de Castilla -Sevilla y Pucela- con los que se fueron carteando en estas páginas García Reyes y Peláez en un amor cruzado al silencio ronco y la bulla hispalense.

He metido hombro bajo el varal, vi lágrimas en la lluvia que no creerías con los hábitos y la túnica chorreando: lo normal de cuando entonces, la lluvia de abril, viniendo a certificar quiénes fuimos. Toco mi hombro dolorido, que he portado a Dios, pero mi oración, más que oración, era un musitar sobre este mundo de tragedias consecutivas. Vi las rejas y el azulejo andaluz; pero también la madera historiada y vieja de la Vieja Castilla. Y al odioso sin creencias, al ateo rampante mientras un clarín militar nos recordaba que sigue lo de Ucrania. Y una noche en el Bernabéu de ésas en que Lázaro se levanta, anda y remonta.

Besos de la madre en el descanso santo, y, entre los moribundos tapabocas, el incienso colándose en las trabajaderas, y los varales, y las andas, y las Capas Pardas.

España ha vuelto a ser católica o se ha remojado los pinreles en Torremolinos, que es también una forma de resurrección.