Jesús Nieto Jurado: Presupresos, 2

Vete de marcha al Koxka de Alsasua, niño. Vete y que en el móvil te suenen de llamada La Pantoja o Manolo Escobar cuando, ellos, tienen en sonido ambiente a Eskorbuto. O que en tu llamada suenen ambos (Escobar y Pantoja), dependiendo de la musilla ... que te llame si vas a la Arcadia vascongada. Que es sonar una castañuela en lo profundo verde del norte y que te mire como madrileño de Sevilla un ‘momotxorro’ con zarcillo, ecologeta -eso sí-, y te prepare un akelarre con ‘otr@s’ que tal. Un akelarre de brujas a la democracia, y quemar cajeros, y salir el domingo de ruta con la bici: los cajeros da igual, que los niños de las nueces pagan en euros en la hucha ya. Y no sólo en Alsasua, también en todos esos pueblos donde no quieren que llegue el AVE y donde Sabino Arana, el iluminado, puso el huevo, Arzalluz el nogal y éstos, el nuevo relato. El relato que compra Sánchez ahí, a beneficio de inventario. Porque todo le suma a Sánchez; lo mismo un tío que busca trufas en la Soria machadiana y que odia a Madrid y uno de más arriba que también odia a Madrid y aplaude al que mataba en Madrid. Yo lo llamé los ‘presupresos’, pero ya es un concepto añejo ‘en sabiendo’ lo que Moncloa hace y deshace. Darle vidilla a Miquel Iceta era ya significativo de los marcos morales del PSOE. Y ahí siguen, preparados para lo de Ucrania.

Veo la foto de Sánchez con una chaqueta campera abrazando a Idoia Mendia, con el peinado a lo hacha, y entiendo todo. Y detrás los que aplauden, sí, como olvidando o desconociendo quiénes fueron Ernest Lluch o Fernando Múgica. Pero no, la desmemoria pasa y sigue Adriana Lastra, lo cual es un anuncio del precipicio y del Calvario. A Otegi le espera un gran sufrimiento por sacar a los presos e írsele quedando cara de ministro. Me cuentan que Txapote, en los furgones beneméritos, vaciaba los esfínteres de miedo; Dios quisiera que fuera por arrepentimiento. La Historia, decía el otro, se repite como farsa. Otegi será nuestro Churchill y sólo le falta ir a ‘El Hormiguero’. Urkullu llora por el fuera de plano y porque el privilegio ya no va a Neguri: va a Mondragón.