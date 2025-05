Jesús Nieto Jurado: Pedagogía

Para qué tener niños. Para qué pasar por el doloroso trance de explicar lo inexplicable cuando vengan las criaturas con el alma hecha candelita de eso que los pedagogos cursis llaman ‘dinámicas de grupo’, un eufemismo para la imbecilización en corro. Para qué criarlos y ... llevarlos a un campo de reeducación donde se les volverá gagás.

Este periódico adelantó los contenidos educativos de los libros de texto de los jóvenes. Se les quieren castrados intelectuales, y castrados intelectuales serán. Ingeniería social. No pasa nada. Aquí paz y después gloria, que lo que interesa es tener al niño con conciencia de besugo, que prestigie la muerte y que relativice todo.

La educación en España es lo que es, pero ya, ahora, es el reflejo no sólo de la tontería, sino de una maldad que se ha ido fraguando a fuego lento. Desde mucho antes de que Zapatero legislara, nada más llegar, sobre los monos.

El niño no estudia a los próceres de la democracia, pero sí las teorías chorras que han colmatado de despropósitos el feminismo. Hace años se hablaba de adoctrinamiento en Cataluña, pero lo que advierten los nuevos tiempos es algo peor. Es arrancar meninges a nuestros hijos, contarle que España es algo circunstancial, una casualidad que no trae progreso. Que en la Diagonal no hubo violencia y que la preñez es un concepto patriarcal.

Después de que la niña, y la profesora, desconozcan quién fue Manolita Malasaña, llegará la universidad y ya se romperán familias y la población vendrá lobotomizada. Quedarán, eso sí, las fotografías de Franco sobre la vertical de Cuelgamuros y Félix Bolaños, y Lola Delgado, y hasta Carmen Calvo cerrando la Transición distópica que han ido escribiendo con la connivencia de los cronistas blanditos.

A esta estulticia sólo se la puede combatir con padres sabios, y un jefe de estudios que queme estos libritos en un recreo, en un gesto de rabia y sí, de memoria histórica.

Cada día más al desfiladero. Y hay quien aplaude y silba y jalea a estos catecismos de la infamia. Ya se ha perdido la batalla de la educación.

¿Qué nos queda?