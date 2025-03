Jesús Nieto Jurado: Contubernio

Llevar los muertos de conferencia el día antes de que los proetarras tomaran las calles. No había otra, y el colectivo a favor de los presos (SARE) tiró de la mesa redonda previa a la ‘manifa’ en el Palacio Euskalduna, donde cantó en tiempos la ... Pantoja. Había que rizar el rizo, que los hijos de los hijos de la ira relativizaran y que ganasen, o empatasen, la batalla del ‘relato’. Como cuando éramos hinchas, perdía nuestro equipo y leíamos en los periódicos algo del dopaje de Armstrong los lunes que seguían al domingo que perdía el Madrid.

Qué ‘abertzalismo’ tan majo es éste tan de conferencias de pedir «perdón» con matices, qué camaleónico el congreso que se han montado para que salgan ellos blancos como una patena, con la ayuda de los que pierden la memoria con un padre muerto que estás en los cielos. Hablo de los que hoy encuadran la foto hacia las vacas del caserío, hacia los verdes valles y hacia la paz de los que ya no están, y no están por donde no quieren que pase el AVE, que es la penúltima batalla de esta gente que sigue el terror por los medios 5.0.

Cuando hay interlocución entre el verdugo y el nieto de la víctima -un poner-, ahí no hay la ‘azañadiana’ teoría de la «paz, piedad y perdón»: lo que hay es un bajarse los pantalones y normalizar, Sánchez mediante, la infamia. El problema es más de quienes lo cantan como salidos de un musical, y con el cheque en la faltriquera. En este cenáculo que cuento no faltó ni Carlitos Puigdemont, que dejó previamente su opinión sobre el tema.

Todo lo mejor se juntó allí, en lo de SARE, el independentismo catalán en masa internacionalizando (sic) sus miasmas. Faltaba el oso deforme de la cabalgata de Cádiz, pero el oso, que sepamos, no sabe ni hacer un cóctel molotov ni ponerse un collarín, el pobre. Lo mollar del asunto es que ‘la España del mañana’ -lo del Frankenstein está viejuno- se ha puesto en pie, con el colectivo de presos de ETA llevando la pancarta de no sé qué reconciliación a Mondoñedo o Ronda.

Otegi será mediador, ministro, lo que quiera... y qué felices seremos.