Vamos a desescalarnos

Jesús Lillo SEGUIR Actualizado: 27/04/2020 23:41h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si gobiernan los expertos y manda Pablo Iglesias, a ver qué hace Pedro Sánchez en La Moncloa, todo el día allí metido, cuando no está haciendo el programa en directo que dirige el secretario de Estado de Comunicación y produce Iván Redondo. Si no el premio Princesa de Asturias, como pide el cura que organizó en su iglesia el funeral pagano e inclusivo de Zerolo, le podían dar un Ondas. Hoy vuelve al plató para anunciar el cartel de una desescalada que administra, pero que no se aplica. Estamos distraídos con lo de los bares y las mamparas y no reparamos en la importancia que tendría que la nueva normalidad llegara al presidente del Gobierno, que se desconfinara para realizar

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos. Es gratis, fácil y rápido. Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ni solos ni borrachos

Ni solos ni borrachos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Más callados que en misa

Más callados que en misa ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ya teníamos escudo