Jesús Lillo: Unidad, marca registrada

Quizás estemos en guerra, pero el Rey viste de civil y exhibe su vulnerabilidad tras una mascarilla también civil, de la rama sanitaria. Ayer visitó el hospital que los militares han montado en los pabellones de Ifema, el primero en el que Don Felipe no ... descubre entre aplausos una de esas placas conmemorativas que dejan constancia de su paso por las infraestructuras que ahora consideramos críticas. No hubo inauguración porque lo que queremos es cerrar ese hospital. Que no quede ni el recuerdo de una chapa bronceada a la entrada. Cuando nos pregunten, nadie estuvo allí.

Don Felipe no sale al balcón a las ocho de la tarde para reforzar su sentimiento de pertenencia a la comunidad porque se está quedando solo en La Zarzuela. Todo se lleva por dentro, como en los pisos de las escaleras interiores, sin vistas a la calle. Muy luminoso, decía el anuncio, antes de que se nublara. El Rey no aplaude desde el balcón, ni cacerolea. Sale a deshora de La Zarzuela para repetir un mensaje, el de la unidad, del que ahora tratan de apropiarse quienes siempre rechazaron su significado, su hondura y, más aún, su aplicación práctica. Cuando Don Felipe dice, con la mascarilla civil bajada, a la altura del gaznate, como el que sale de un quirófano después de una intervención, que el hospital de Ifema es un símbolo de lo que los españoles son capaces de hacer cuando trabajan juntos por un fin común, suena a lo de siempre, quizá previsible y cansino, pero oportuno e irreprochable, por la credibilidad que transmite quien ha defendido la vigencia de unos valores que otros han convertido en mercancía de temporada. Se agarran al clavo ardiendo de lo que nunca creyeron y, para más inri, imitan de mala manera al Rey en unos monólogos que solo sirven para confirmar que no están en su sitio y que la situación les supera y descoloca. Como a los soldados el coraje, aunque vayan vestidos de civil y con guantes de enfermero, al Rey se le supone una coherencia que se deriva de su responsabilidad. Tenemos la oportunidad de apreciar el valor de pensar y de decir siempre lo mismo, y de identificar a quienes ahora recurren a la unidad de todos -vestidos y enmascarados de rey, conscientes de que el medio es el mensaje- para salvarse a sí mismos.

