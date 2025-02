Jesús Lillo: Senado o circo romano

En una de esas acciones concertadas que definen la política de nuestra mayoría de progreso -uno tira la piedra y el otro, que no es manco, esconde la mano-, el PSOE secundó ayer el plan de Compromís de sentar en el Senado a Bárbara Rey ... para que hable de su apellido en un ‘PoliDeluxe’ cuyo argumento y objeto de derribo no es otro que la Corona. Un día después de que el Congreso, abierto al proceso de canonización de ‘los 6 de Zaragoza’, se convirtiera en barricada y trinchera contra la Policía y la Justicia, el Senado se suma a la campaña legislativa de deslegitimación de las instituciones y los poderes del Estado con la emisión del tráiler de una edición especial de ‘Sálvame’ con la que no hubiera soñado el más retorcido productor del telegatuperio patrio. No es Compromís el responsable, como aparece en el guion de este vodevil, sino un PSOE que de forma solemne proclama su adhesión inquebrantable a la Corona y por detrás le coloca al Rey la pegatina -Gobierno de España, o Senado de Roma- que imprimen y ensalivan sus socios. Cualquier circo levantado con lonas en una comisión de investigación y publicitado con fieras y‘majorettes’ por la carrera de San Jerónimo se queda en nada al lado de lo que proyecta la Cámara Alta, con Ander Gil en el papel de Ángel Cristo y Sánchez preguntando cómo están ustedes. Bien.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión