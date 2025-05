Jesús Lillo: Sánchez oposita

Lo peor de Pedro Sánchez no es que carezca de una idea de España y, por consiguiente, que decía González, de un programa de gobierno, sino de una estrategia clara de oposición, que es a lo que se dedica de palabra -no hay más que ... oírlo- y de obra, a través de un depravado corpus legislativo cuyo objetivo no es la mejora de la nación, acabáramos, sino la reiterada caricaturización de la derecha que rechaza en las Cortes sus decretos de progreso. Si en las elecciones madrileñas del 4-M recurrió al espantajo del fascismo y a las balas de fogueo -tiro al plato, de aceitunas tabernarias-, en la Andalucía de los ERE y de la Faffe, de las vacas asadas con billetes y los puticlubes recalentados con tarjetas de la Junta, el sanchismo recupera sin pudor la corrupción para pegarse un tiro en el pie. Plato. «O es un insensato o es un desahogado», lamenta Juanma Moreno mientras Adriana Lastra se enarbola con el ‘partido de los mangantes’ al que Sánchez hace oposición en el Congreso, donde tiende a recaer en un episodio psicótico y retroactivo que una y otra vez lo traslada a la moción de censura, donde permanece encasquillado. La serie que le están rodando, más bonito que un san Luis, debería haberla dirigido Christopher Nolan. No va mal encaminado Feijóo cuando entrevé a Sánchez «como un diputado criticando al Gobierno del PP». Sabe que el líder socialista va a ser peor jefe de la oposición que presidente del Gobierno, oficio que nunca ha ejercido.

