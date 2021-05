Sánchez no se sienta en el Poli Deluxe

Jesús Lillo SEGUIR Actualizado: 30/05/2021 11:11h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Como el sueño, las promesas son necesarias para compensar el desgaste y conservar la ilusión, a menudo fabricada con mentiras piadosas que evitan la frustración a quienes para ir tirando las toleran y consumen sin darle mayores vueltas. En eso consiste el populismo, subproducto que no inventó precisamente Pablo Iglesias y que desde hace cuarenta años han cultivado los partidos sistémicos con la más absoluta y normalizada desfachatez. Sin mentiras no habría democracia, que es a lo que queremos creer que jugamos, pero con traiciones, especialidad en la que se doctoró Pedro Sánchez, se corrompe un Estado que no lo aguanta todo. De la coalición con Unidas Podemos a los acuerdos con Bildu, pasando por los indultos a los sediciosos

Suscríbete para leer esta noticia Prueba ABC Premium ¡PRIMER MES GRATIS! Suscríbete Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información