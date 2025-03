Jesús Lillo: La patita y el búnker

Cada uno en su búnker o en su zulo, a Ortuzar se le pone cara de Zelenski cuando se dirige al mundo, ‘urbi et orbi’, y alerta a la humanidad contra las invasiones bárbaras al pedir que el próximo domingo no haya «ni un solo ... voto abertzale a Le Pen en Iparralde», que viene a ser otro Donbass, como Navarra, invadida a la rusa por unas milicias de Bildu que con el visto bueno de María Chivite consideran que Pamplona es la capital de la ‘patria vasca’, que ayer estaba de cumpleaños. Felicidades. Pese a las dificultades lingüísticas, lo que sucede en Ucrania es mucho más sencillo de explicar y entender, pero es que en Ucrania no existe el PSOE. Al lado de Sánchez, Putin es un bendito, con sus cosas, para qué negarlo, pero un bendito, por lo ortodoxo. Es Sánchez el que está detrás de todo este enredo territorial y político. Metió a EH Bildu en la dirección del Estado para dar carpetazo al pasado reciente de ETA y ponerse a hablar de las cunetas del franquismo, que ahora es Vox, como antes lo era el PP prepandémico. El PNV se siente traicionado por los socialistas y enseña sin pudor la patita, fuera del búnker y del zulo, como parte de su cortejo a un PP al que ahora ronronea, en previsión de un cambio de ciclo parlamentario que ponga a Vox -«los fachas», dice Ortuzar- a mandar y mangonear y deje al nacionalismo vasco sin su tradicional juego de bisagra, inoxidable. Todo son zalamerías, incluso procedentes del PSOE. La excusa es aislar a Vox -los fachas de ahora- y salvar al PP -los fachas de toda la vida- para salvarse ellos. Lo que ocurre en Ucrania es mucho más sencillo, pero es que allí no está el PSOE, ni Sánchez se ha puesto a desnazificar de la mano de Bildu, expertos en cunetas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión