Jesús Lillo: La muerte os sienta tan bien

No tenía bastante Mertxe Aizpurua con lo de las mascarillas quirúrgicas, un quiero y no puedo, a la altura de la nariz, para tanta nostalgia acumulada. A la portavoz de Bildu en el Congreso se le ponen los pelos como escarpias cada vez que ve ... a alguien con la cara tapada. Valen pañuelos, capuchas o pasamontañas. Qué tiempos. Ahora que forma parte de la mayoría progresista que lidera Pedro Sánchez, la diputada proetarra se ha convertido en una autoridad parlamentaria en el delicado asunto de la muerte y el duelo y en observadora internacional del respeto a la vida y la convivencia. Lo de «que paguen los ricos y el capital» ha de entenderse como una versión evolucionada del impuesto revolucionario, pero lo de alinearse con las turbas que queman y asaltan locales comerciales en Estados Unidos son ganas de reverdecer viejos laureles, hambre atrasada. Ayer lo dijo alto y claro: la dicotomía a la que se enfrenta el mundo es fascismo versus democracia, y ella es antifascista. Como Pedro Sánchez, que le sigue el juego a cara descubierta.

Cuando Bildu condena en las redes sociales el asesinato de George Floyd en Minneapolis -«Este tipo de acciones no son aceptables en nuestra sociedad. ¡Queremos vivir en una Euskal Herria sin ningún tipo de exclusión!»-, y cuando Mertxe Aizpurua se pone a hablar en inglés en el Congreso -«We stand with you. Black lives matter», dice, poseída por el cinismo- no se compadecen de la víctima de un brutal asesinato, sino que celebran la revuelta que desencadena, hasta donde buenamente llegue. A Noé le va a hablar Bildu del agua, a España le va a hablar Aizpurua de las acciones que son aceptables, del «odio al diferente» y -en inglés o en euskera- de las vidas que importan. La nueva banda de Otegui tiene conocimiento de causa para hacerlo, desde la experiencia. El problema es que Twitter no da para profundizar.

Cuando la portavoz de Bildu dice en el Congreso que «la historia recordará dónde estuvimos y qué hicimos en uno de los peores momentos de la historia reciente» se sitúa en un presente de progreso, atemporalidad y desmemoria, conjugado por Sánchez -«Ya está bien de hablar de ETA», se queja-, en el que no importan los muertos, sino el conflicto, su dimensión y su saldo.