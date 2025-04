Jesús Lillo: La historia, reescrita con espray

Como el resto de las Colinas Negras de Dakota del Sur, el cielo que las cobija, los arroyos que las agrietan y las bestias que las habitan, el monte Rushmore era intocable para los indios norteamericanos. La sacralización del paisaje los tenía hechos unos adanes ... de primera generación, de la fase cero de la desescalada hacia la manzana y el conocimiento del medio, y fueron los cristianos -«creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla» (Génesis 1: 28)- los que pusieron orden y progreso en unas montañas hasta entonces incultas, hoy soporte de un monumento cuya grandeza desafía con su alarde de ingeniería y volumen a los profanadores de estatuas. Donald Trump ha elegido el monte Rushmore para celebrar el 4 de Julio y defender la integridad, a menudo sombría, como su presente, de la historia de Estados Unidos, dinamitada por la memoria democrática y selectiva de un progresismo que, desnortado y bronceado en California y los Hamptons, tostaderos pijos para falsificadores de pieles rojas, ha asimilado la idealización de la barbarie y de la figura del buen salvaje que nos dejó el movimiento hippie.

El patriotismo que siempre admiramos en Estados Unidos, modelo para esa España acomplejada y de bandera arriada, se resquebraja. Acaban de descubrir a los fachas y los están sacando de sus fanales y peanas. En eso les llevamos años de ventaja, persecución y miedo. «Nuestra nación es testigo de una campaña despiadada para borrar nuestra historia, difamar a nuestros héroes, eliminar nuestros valores y adoctrinar a nuestros hijos», dice Trump en un mensaje cuyo carácter nacional -incluso nacionalista, por su intención y emplazamiento- no le resta universalidad, cualidad inédita en quien despacha unilateralismo y hace inexportables su mercancía. Por excepcional, surgido del mismo cuestionamiento de la fiesta nacional de Estados Unidos y la fusión del núcleo de su patriotismo, el discurso de Rushmore nos vale, aunque no tengamos ya quien aquí lo compre y homologue. La turba de encapuchados de la que se queja Trump no es en España un movimiento residual y clandestino. Está en el Gobierno, incluso cuando lo ocupa la derecha, para dinamitar nuestra propia montaña, plegable como una bandera. Lo que allí pintan con 7 lo escribe ya en nuestro BOE una ministra de Memoria Democrática con rango de vicepresidenta, patrona y protectora de los buenos salvajes; otros salvajes, siempre sus salvajes.