Jesús Lillo: La frontera del sentido común

Además de sus propiedades profilácticas, que el doctor Simón descubrió justo cuando llegaron en un barco de China y por fin pudo recetarlas, las mascarillas tienen la ventaja de proporcionar la más absoluta discreción a quienes hablan ante quienes podrían llegar a leer el movimiento ... de sus labios. Si cuando no había stock de mascarillas en el mercado y para mantenerse sano bastaba con toser de lado y dentro del codo -eso decía el profeta Simón-, para mantener la intimidad de la conversación resultaba obligado taparse la boca con una mano, como el que se escarba los dientes con un palillo. Ayer en la frontera hispano-portuguesa, las autoridades de los dos países apenas se quitaron de encima el material quirúrgico, lo que les permitió conversar con cierta confianza, y no ya sobre un Covid-19 cuya derrota parcial fue el argumento del encuentro, sino sobre las consecuencias que la crisis económica, apenas larvada, va a tener en dos socios comunitarios cuya gestión de la pandemia ha sido tan divergente como su reacción, ya reposada, a los ajustes que todo desastre conlleva, sea financiero o vírico. A calzón quitado y mascarilla plegada, el primer ministro portugués, el también socialista António Costa, puede dar algunas lecciones a Pedro Sánchez sobre la realidad de una quiebra contable, la virtud del pragmatismo, la etiqueta de los hombres de negro o el movimiento de las batas blancas, uniforme oficial de la revuelta española contra los recortes.

El adanismo con que la ministra de Exteriores se presentó ante el mundo -«Spain is back»- resulta hoy profético. España vuelve por sus fueros, y a lo grande, con un problema multiplicado por la demagogia sobre la que la izquierda construyó su discurso político y diseñó su escudo social: la reversión de unos recortes que no fueron tales. Que le pregunte a Costa. La recuperación «inclusiva y transformadora» que Pedro Sánchez pidió ayer a Bruselas desde la raya con Portugal parte de la negación de un ajuste de cuentas que al otro lado de la frontera fue dramático y aquí exagerado a conciencia, precisamente por quienes hicieron el croquis de sus planes de gasto, reversión y clientelismo sobre el crecimiento de un PIB que rozaba el 3 por ciento y el espantajo de la austeridad. Ahora que Spain is back, le va a hacer falta a Sánchez aprender unas nociones de portugués para que en Bruselas entiendan qué significa todo eso, tan amplio, de las recuperaciones inclusivas y transformadoras. Habrá que ir concretando.