Jesús Lillo: España, turismo de aventura

La popularización del turismo de bajo coste, grado superior de un fenómeno de masas que comenzó a manifestarse a mediados del siglo pasado, ha estado en los últimos años acompañada de una guía con la que los distintos departamentos de Exteriores tratan de advertir a ... los viajeros del riesgo que corren por esos mundos de Dios, al meterse en berenjenales perfectamente localizados, ya sea en barrios de Chicago o en áreas rurales de Sri Lanka. La inseguridad jurídica que a diestro y siniestro cultiva el Gobierno va camino de modificar el tradicional modelo del turismo español, hasta ahora de carácter familiar y de la máxima confianza, hamaca y sangría, por el de un turismo de aventura solo apto para mochileros y gente sin reservas, hoteleras y de las otras. Hay países que ya han colgado sus alertas. No dan abasto. Vas a la pestaña de «Últimas actualizaciones» y está llena de mensajes sobre España, uno encima de otro. No puede haber mejor promoción para quienes este verano busquen sensaciones fuertes como terapia de choque contra la rutina del confinamiento. Lo de «España te espera», eslogan oficial y de aire conservador lanzado por Turespaña para anunciar la Nueva Normalidad, no le llega a la suela de la chancla.

La indocumentación y el desahogo sectario con que el ministro Garzón arremete contra nuestra primera industria nacional es un pellizco de monja arrepentida en comparación con los volantazos, rectificaciones e improvisaciones unilaterales que el sector más técnico del Ejecutivo -supuesto contrapeso del dogma y la iluminación del quinteto de Iglesias- ha dado en los últimos días para desanimar al turista de toda la vida, vecino nuestro, y terminar de convencerlo de que como en la casa de uno, en ningún sitio. La deuda contraída por los países de nuestro entorno como consecuencia del sobrecoste del cierre decretado por la pandemia ha hecho del turismo un activo nacional, generalizado y sobrevalorado entre quienes de Roma a Berlín buscan dinero debajo de las piedras. Ningún gobierno europeo va a prohibir a la gente irse de veraneo este año al extranjero para que, por patriotismo, se gaste los cuartos en su país, pero sí desalentarla con una serie de recomendaciones como las que ya circulan por Francia o Alemania. Quizá tengan menos razón que necesidad de hacer caja, pero profesionales del sector como la ministra Reyes Maroto se lo están poniendo a huevo con sus ocurrencias y, a la vez, despertando la curiosidad de unos viajeros alternativos, amantes del riesgo y la mochila, que nunca habían reparado en las posibilidades de España como destino de aventuras y sobresaltos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión