Jesús Lillo: Contagiados por el populismo

Antes de que Donald Trump decidiera abandonar el hospital y salir en cabalgata, en España tuvimos alguna que otra solemne infracción de las cuarentenas. Como país experimental en el ámbito pandémico, el Gobierno no tardó en liberar a Pablo Iglesias de las ataduras de su ... encierro doméstico, superdrástico, tía, para que en pleno estado de alarma se diera una vuelta por La Moncloa y se dirigiera a «la gente» en carne mortal, un gesto de pura proyección personal que Fernando Simón se encargó luego de explicar al gran público. Donald Trump llega tarde al populismo desconfinado.

De forma caprichosa, el presidente de Estados Unidos ha puesto en riesgo, dicen sus detractores, la vida de los guardaespaldas que lo acompañaban en el coche, profesionales cuya misión consiste, como vimos por la tele cuando el atentado contra Ronald Reagan, en ponerse entre la pistola y el cuerpo al que apunta. La tos es ahora la bala que pone a prueba una relación basada precisamente en el sacrifico y la entrega más radical, muy distinta a la que mantienen los miembros y miembras de nuestro Ejecutivo, que están para quitarse el sueño unos a otros.

Es en el electoralismo de la exhibición de Trump, empeñado en rentabilizar en las urnas su fortaleza física frente a la fragilidad del candidato demócrata, donde éticamente flaquea una actuación para la que utilizó recursos materiales y humanos de la Casa Blanca, establecimiento en el que está de paso y para otras funciones. En eso coincide con Pablo Iglesias. Lo público se mezcla con lo privado, y no solo en el tramo final de una campaña presidencial como la norteamericana, sino, como es el caso de España, en una legislatura que a las primeras de cambio mostró la necesidad de sus ministros y ministras para sobreactuar, sirviéndose de las instalaciones y la visibilidad que proporciona La Moncloa y rompiendo para ello -también Sánchez- la cuarentena que ellos mismos habían decretado e impuesto a la población. El último escándalo protagonizado por Trump ha sido mayúsculo, pero no deja de ser una expresión más de las urgencias del populismo para mantener activo el fuego y la pirotecnia que caldea y distrae a sus fieles, allí the people y aquí «la gente».