Jesús Lillo: China, capital Nueva York

Ni siquiera Donald Trump ha aguantado la presión. Ayer saltó del coche, camino del barranco, para anunciar que las medidas de distanciamiento social que había decretado -un segundo grado penitenciario inspirado en Lledoners, bastante llevadero- se prolongarán hasta el próximo 30 de abril, y no ... hasta el Domingo de Resurrección, como había asegurado hace solo unos días, todavía confiado en sacar de su chistera al conejo de Pascua y de llenar el jardín de la Casa Blanca de huevos de chocolate, para solaz de niños y votantes republicanos. Trump se rila y priva al mundo de los resultados de su ensayo clínico: frente al tratamiento de choque recetado y aplicado en sobres monodosis por China, la Casa Blanca había improvisado una vacuna, administrada sobre la marcha en el cuerpo serrano de Estados Unidos, para tratar de inmunizar al pueblo -«We the People..»- sin bajarse del autobús, como dicen en el fútbol. El experimento no tenía las garantías ni las exigencias farmacológicas de los experimentos doble ciego, pero iba a servir al menos para testar las posibilidades de una vía alternativa a la patentada y exportada por Pekín. Por una vez, que inventen ellos. Le compramos todo.

Quedan aún epidemiólogos de la talla de Jair Bolsonaro, dispuestos a probar la vacuna y catar el veneno, pero Brasil no es Estados Unidos y no da la talla que exige la representatividad de las muestras, aquí económicas. El mundo se cierra en banda y acepta el modelo de Xi Jinping, «El camino es el de China», dice y repite Rodríguez Zapatero, que ayer se puso a hablar con conocimiento de causa de Economía, que es tanto como escuchar al doctor Mengele en un conferencia sobre cuidados paliativos. Habrá que hacerle caso, como en 2008. China nos contagia y nos vende la cura. Nos quiere sanos para poder mantener abierto su gran bazar, y seguro que nos salva la vida. Sin embargo, su modelo económico y social, el único capaz de soportar un confinamiento de meses, no es el más deseable. Incluso las autoridades sanitarias -las que tanto y tan bien asesoran al Gobierno en todos estos menesteres- obligan a testar en individuos caucásicos cualquier medicamento desarrollado con éxito en otras razas, por simple protocolo. No todos somos iguales, aún menos en el color de la piel, hipersensible y fina, que protege nuestras libertades.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión