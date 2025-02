Jesús Banegas: Sentimientos versus razón: un dilema vital

La reciente historia de España, la que parte de la Transición política que sucedió a la muerte de Franco y llega a nuestros días, es la más fecunda que recuerdan los siglos si la valoramos desde la doble perspectiva de gozar de libertad en ... el marco de un Estado democrático de derecho y prosperar económica y socialmente hasta asemejarnos con los mejores países.

Sin embargo, este ciclo de progreso comienza a fragilizarse en los dos frentes que lo hicieron posible: el de las libertades y el del crecimiento económico inclusivo, es decir, con el máximo empleo.

En el ámbito de las libertades, su deterioro es evidente en ámbitos como: las inmersiones lingüísticas, la educación, el desarrollo de la función empresarial, los fenómenos artificialmente identitarios, el desempeño de la Justicia; y en última instancia, oponiendo

la democracia –ad hoc, no la genuina- a la libertad cuando conviene a los designios de los políticos totalitarios que tanto abundan en los últimos tiempos. De este modo, el bien supremo de la libertad y la igualdad ante la ley se deterioran a favor de una servidumbre cada vez mayor del Estado.

En cuanto al desarrollo de nuestra economía —quizás no sea casual sino mas bien tiene relación causal con el de las libertades— estamos viviendo un proceso de decadencia –en términos de convergencia de renta per cápita con la UE– que siendo cada vez más evidente no parece interesar en absoluto al Gobierno y parece que tampoco a la sociedad, según revelan las encuestas.

Comenzó nuestra era democrática con un nivel de riqueza que superaba el 95% de la media de la UE, calculado con datos del Banco Mundial en $ constantes de 2010. Con la Transición se hicieron concesiones socialistas -en los pactos de la Moncloa- que costaron desempleo, inflación y un descenso de nuestro nivel de convergencia hasta poco menos del 87%. La etapa de los gobiernos de Felipe González, inicialmente muy positiva hasta recuperar un nivel de casi el 93% luego decayó hasta poco más del 90%, con un saldo final de ganancia de 3,4 puntos de convergencia en catorce años; equivalente a un 0,24% anual. Con Aznar se vivió la mejor época, con mucha diferencia, de convergencia con la UE hasta alcanzar el nivel más alto de nuestro actual periodo democrático: un 94,7%, con una ganancia neta de 4,6 puntos en ocho años, más que duplicó el resultado anual de González.

Los gobiernos de Zapatero que sucedieron a Aznar consiguieron los peores resultados de nuestra historia: en siete años consumieron todas las ganancias juntas de González y Aznar –en veintidós años- perdiendo 8,7 puntos de convergencia, hasta regresar al 86,3%. La crisis internacional de 2008 no puede servir de excusa, pues los demás países de referencia tardaron sólo dos años en recuperarse mientras que España necesitó seis; justo el triple.

Con Rajoy se volvieron a recuperar dos puntos de convergencia , que comenzaron a perderse con Sánchez, sin contar lo que sucederá este 2020 y los años siguientes, que todo indica competirán con Zapatero en cuanto a resultados negativos.

Conviene a ñadir a los resultados sobre convergencia con la UE de los distintos gobiernos la carga de la deuda pública que habrán de soportar los siguientes. González se encontró con una deuda pública del 22% y la dejó en un 66% -la multiplicó por tres–; Aznar la redujo hasta el 40%; Zapatero más que la duplicó hasta casi el 100% batiendo todos los records del último siglo; con Rajoy siguió aumentando para reducirse después a un 95%. ¿Alguien es optimista, con Sánchez en el Gobierno, sobre el nivel de deuda de los próximos años?

Para completar la evaluación de los gobiernos en materia económica , es necesario valorar la inclusividad del crecimiento económico; es decir, cuanta gente está ocupada. González se encontró con una exclusión del mercado de trabajo -porcentaje de desempleo- del 18% y la dejó en un 21%; Aznar la rebajó al 10%; Zapatero la elevó –otro record a sus espaldas- al 23%, cifra que comenzó a bajar con Rajoy y cuyo futuro -COVID incluido– se presenta muy oscuro.

Frente a los incuestionables datos anteriores hay dos maneras de posicionarse: mediante los sentimientos y la razón. Podríamos pensar, a priori, que la prosperidad económica y social deberían evaluarse desde la razón, entendida como una facultad humana orientada a pensar y reflexionar sobre la realidad con objeto de formar juicios de valor. Pero según el sabio filósofo liberal David Hume, el sentimiento tiene superioridad sobre la razón a la hora de determinar y decidir.

En las sociedades modernas más prósperas es evidente que los ciudadanos suelen ser mas razonables que sentimentales; y aún más desde que en 1992 Bill Clinton le ganara las elecciones a George Bush –presidente en ejercicio y favorito- con el eslogan ¡Es la economía, estúpido!. En los países menos prósperos los demagogos de la economía –el caso de Cataluña es ejemplar al respecto- con sus recetas mágicas: contabilizar como éxito el número de damnificados por la crisis, combatir la inclusión laboral, obstaculizar la función empresarial y endeudarse sin fin, dan la razón –paradójicamente- a Hume; pero ¿hasta cuando?.

Jesús Banegas

Presidente FORO SOCIEDAD CIVIL