La Tercera ¿De quién son mis hijos? «Nuestras sociedades perciben la línea divisoria entre lo público y lo privado de manera cada vez más confusa. En ese nebuloso ambiente, lo normal sería que las autoridades educativas buscasen la consulta y colaboración con las familias. Si eso no sucede, iniciativas como el pin parental o análogas no parecen una idea desafortunada»

Javier Martínez-Torrón Actualizado: 06/02/2020 23:56h

El debate público que desencadenaron las declaraciones de la ministra Celaá sobre a quién corresponde o no la propiedad de los hijos, prolongado con la controversia del llamado «pin parental», hace pensar inmediatamente en el título de uno de los principales libros del filósofo Ronald Dworkin: Taking rights seriously (hay que tomarse los derechos en serio). Y es que no estamos sólo ante una discusión sobre políticas educativas. Están en juego derechos fundamentales, que actúan como límite a la discrecionalidad gubernamental y legislativa, pues el Estado tiene la obligación de respetar esos derechos y de facilitar su ejercicio (art. 9.2 de la Constitución). Es un criterio esencial que ha de guiar todas las políticas públicas y a todos los niveles: