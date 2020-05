El abrazo ilegal

Jaime Bayly Actualizado: 09/05/2020 23:02h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En vísperas de que su madre Dorita cumpliese ochenta años, Barclays le preguntó:

-¿Qué quieres que te regale?

Al otro extremo de la línea telefónica, Dorita no vaciló en responder:

-Un abrazo.

Barclays vivía en Miami hacía veinticinco años. Había nacido en Lima, pero se había marchado de esa ciudad para ser un hombre libre y un escritor, dos aspiraciones que le parecían indesligables. Dorita había nacido en Lima y, ochenta años después, continuaba viviendo en esa ciudad, en el barrio de Miraflores.

-Me encantaría darte un abrazo -dijo Barclays-. Pero no puedo. Es imposible. Los aeropuertos están cerrados. No puedo volar a Lima.

En tono risueño, Dorita le dijo una frase que repetía con frecuencia:

-No hay imposibles, sino

