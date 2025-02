Isabel San Sebastián: Tras los no nacidos, los viejos

Cuando la vida deja de ser sagrada, entramos en una espiral perversa cuyo desenlace es el regreso a la barbarie. No otorgo al término «sagrada» un significado religioso, sino profundamente laico, compatible con cualquier credo o con ninguno. El que le asigna el diccionario de ... la RAE, en su quinta acepción, al definirlo como sinónimo de «irrenunciable».

Cuando la vida humana se considera prescindible dependiendo de las circunstancias, nos adentramos en un terreno resbaladizo que reduce poco a poco el número y características de quienes merecen vivir, mientras incrementa en igual proporción el de los descartables. Una vez derribada la barrera, es imposible fijar límites inamovibles a lo que resulta aceptable y lo que no. Los márgenes se van ampliando lentamente, de manera silenciosa, hasta caer en excesos como los que contemplamos con horror en los regímenes totalitarios que bañaron en sangre el siglo XX: Millones de personas aniquiladas en los campos de concentración nazis por el hecho de sufrir algún tipo de discapacidad, ser gitanas o llevar sangre judía en las venas. Otras tantas, o incluso más, asesinadas al nacer niñas y no varones en la China comunista de la política de un solo hijo.

Cuando la vida es despojada de la inalienable dignidad inherente a su esencia, nos convertimos en bestias. Y como nos cuesta asumir las consecuencias de esa transformación con honestidad intelectual, buscamos las justificaciones más peregrinas para proporcionarnos alguna coartada que nos permita mirarnos al espejo. Es la más cobarde de las conductas, pero corresponde exactamente a nuestro comportamiento como sociedad. Una sociedad confortablemente acomodada en el exceso, hedonista, insolidaria, mentirosa, individualista hasta la náusea, egoísta en grado extremo y cada vez más ayuna de valores.

Las páginas de ABC recogían ayer una noticia estremecedora, firmada por mi admirado Enrique Serbeto y referida a una píldora letal que las autoridades holandesas quieren poner en circulación este mismo 2020 con el fin de que los mayores de setenta años “cansados de vivir” puedan suicidarse a placer. No necesitará prescripción médica, entre otras razones porque quienes la demanden estarán exentos de acreditar cualquier problema de salud. Dicho de otro modo; bastará haber cumplido la citada edad para acceder a la pastilla en cuestión y quitarse de en medio… o que lo quiten a uno. Porque no veo el modo de garantizar que los presuntos “cansados de vivir” no sean objeto de coacciones más o menos sutiles destinadas a empujarlos a tomar tan drástica decisión, por no hablar directamente de envenenamientos camuflados. ¿Qué le sale más rentable al Estado, pagar pensiones justas a los jubilados o inducirlos al suicidio? ¿Cuánto tardaremos en ver en las televisiones abuelos y abuelas ansiosos por liberar a sus nietos de “la carga” que supone cuidarlos? ¿Acaso no rendimos ya un culto obsceno a la juventud, la belleza, el materialismo y la satisfacción inmediata de cualquier deseo? ¿No hemos desterrado de nuestra existencia el esfuerzo, el sacrificio o el valor de la experiencia?

Emprendimos este camino de involución hace varias décadas, deshumanizando a los no nacidos con el propósito de matarlos a conveniencia dentro del seno materno sin remordimientos. Podríamos haber optado por ayudar a esas madres y padres en apuros. Es más; deberíamos haber exigido a los gobiernos de turno que arbitraran esas políticas, fuera cual fuese su coste. Preferimos abrazarnos al aborto como solución más barata, diciéndonos a nosotros mismos que un embrión no es un ser humano sino una protuberancia de la mujer extirpable a voluntad. Ahora les toca el turno a los viejos.