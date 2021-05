Sánchez se autoindulta

Isabel San Sebastián SEGUIR Actualizado: 29/05/2021 11:54h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Resultan patéticos, por no decir insultantes para nuestra inteligencia, los argumentos esgrimidos por el Gobierno y sus altavoces mediáticos para justificar los indultos que se dispone a otorgar a los sediciosos catalanes: «Hay que mirar al futuro en busca de concordia y no de revancha», «la venganza no es un valor constitucional», o el más ofensivo de todos, expuesto en el Congreso por el gurú de cabecera y pelota número 1 de Sánchez, Iván Redondo: «El presidente demuestra ser un valiente al actuar de este modo». Con arreglo a este razonamiento orwelliano, hincarse de hinojos ante un delincuente orgulloso de serlo, que no solo no reniega de su crimen, sino que proclama su firme voluntad de reincidir, constituye una muestra

