Pedro, escondido; Pablo, a la fuga

Hasta el rabo todo es toro, máxime en el ruedo patrio, pero existen indicios sólidos que apuntan a que, esta vez, las encuestas no se equivocan al vaticinar la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las urnas madrileñas. Concretamente dos son las pistas que llevan a esa conclusión: la desaparición de Pedro Sánchez de una contienda que el PSOE da por perdida y los planes de Pablo Iglesias para reconducir su vida profesional hacia la propaganda televisada (me niego a llamarlo periodismo), de la mano de su amigo, el izquierdista caviar Jaume Roures. Los integrantes del tándem cuya inepcia y sectarismo han conducido a España a un abismo sanitario de trágicas consecuencias, tanto humanas como económicas, no soportan la derrota.

