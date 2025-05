Isabel San Sebastián: Niños cobaya

De cuantos desmanes ha perpetrado el gobierno Frankenstein que padecemos, ninguno iguala en perversión el que convierte a los niños en cobayas de su experimento de ingeniería social. Víctimas inocentes, incapaces de oponer resistencia al martillo encargado de incrustar en sus mentes vírgenes los dogmas ... sacrosantos de la izquierda en el poder.

Tras la nueva ley de Educación se esconde un proyecto liberticida cuya finalidad no es brindar a nuestros chicos una instrucción pública de calidad, sino adoctrinarlos en el catecismo de lo políticamente correcto. Someter a estrecha vigilancia su proceso de socialización, impedirles pensar por sí mismos, insertar en sus cerebros maleables los mensajes que convienen a quienes manejan el BOE y así erradicar en origen cualquier disidencia futura. Un plan urdido hace tiempo, que llevó a la conversa Celaá, alumna de un elitista colegio de monjas, a proferir aquello de «no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres». ¡Claro que no! En la más pura tradición totalitaria, calcada por el tándem de La Moncloa, pertenecen al Estado, dueño y señor de sus anhelos, sus secretos, sus temores y sus conciencias.

La intención es evidente. El mecanismo, también. Puesto que no está en manos del ministerio prohibir la escuela concertada sin vulnerar la Constitución, se dispone a cortarle los fondos hasta rendirla por inanición. Únicamente habrá dinero para los centros que cumplan con el lavado de cerebro descrito. Dejarán de financiarse plazas en aquellos cuyos programas osen apartarse de la norma. Los que separen por sexos -¡oh anatema!- no recibirán un euro de nuestros impuestos. El español no será lengua vehicular ni «de facto», como ya ocurría, ni tampoco «de jure», con el consiguiente perjuicio para los pequeños castellanohablantes. La religión, subversivo factor de reflexión susceptible de amenazar al nuevo credo oficial excluyente, quedará proscrita de todos los ámbitos. Solo habrá financiación para aquellas materias cuyo contenido sea genuinamente «progresista». Quien desee evitar a sus hijos esta manipulación atroz, tendrá que rascarse el bolsillo y pagar un colegio privado, lo cual nos retrotraerá a un pasado en el que únicamente los ricos gozaban de ese privilegio.

Ni siquiera hay piedad en este plan para los niños necesitados de una educación especial en razón de sus peculiaridades. Los progenitores de estos chiquillos, sus profesores, ellos mismos, cuando pueden expresarse, se manifiestan unánimemente a favor de las escuelas diseñadas específicamente para satisfacer esas necesidades. Advierten de que integrarlos por la fuerza en clases que no pueden seguir constituye una tortura que deviene a menudo en episodios de acoso, sufrimiento y paralización de su aprendizaje. Pero al Gobierno le da igual. Todo sea por una España a imagen y semejanza de Iglesias-Sánchez.