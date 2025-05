La irreformable

Trabajando para el periódico en París, durante la última Eurocopa, conocí a un inmigrante de origen asiático con el que mantuve un par de conversaciones de tipo general. Trabajador estajanovista, y pesimista, al hablar de Francia parecía traer noticias del futuro, pero decidió concluir su ... intercambio de impresiones con el ingenuo, curioso y decididamente ignorante periodista español. Suspiró y me dijo: «Francia es i-rre-for-mable», así, en francés, frase que repiten ahora sus diarios mientras las calles de París y el resto de Francia alcanzan temperaturas de intensidad casi revolucionaria. Dura ya un mes la huelga de transportes y al paro se suman carteros, abogados, médicos y docentes; coinciden sindicatos y «chalecos amarillos» y se recrudecen los enfrentamientos con la policía de Macron (no dispensadora de flores), pero el nivel de apoyo popular a la huelga no desciende, está en el 60% y la «caja de resistencia» sostenida con aportaciones solidarias supera el millón y medio de euros.

Francia tiene una envidiable manera de luchar por la conservación de sus privilegios. Macron, el reformador, mirado con recelo como secretario de las élites financieras, propuso un calendario de «transformaciones» que encuentra su mayor obstáculo en las pensiones. Propone unificar los 42 regímenes especiales y subir la edad de jubilación de 62 a 64 años. El nuevo sistema haría descender la cuantía de lo percibido, a lo que los franceses se niegan, especialmente los integrados en regímenes particulares. Pero ¿puede Francia seguir manteniendo sus esplendideces estatistas? Algo del destino europeo se dirime en esas calles. Su problema, expresado con una combatividad social que aquí no existe (y menos ahora, con los sindicatos comiendo de la mano del gobierno), es el del continente. Las pensiones expresan algo complejo: el pacto intergeneracional, la realidad inasumida del empobrecimiento europeo, lo que se le puede y no pedir al Estado, el perenne problema de la representación política y, claro está, la natalidad. Un continente viejo no podrá soportar los sistemas actuales de pensiones. Francia amplifica problemas que aquí se manifiestan con muchas sordinas, pero si la irreformable acaba por ser reformada, ¿qué puede esperar el resto?

