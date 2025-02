Irrealidad política

La realidad no cuenta en política. Que es arte de manipular humanos. Y la mente humana es un coágulo sólo de fantasías; de cuentos, en mayor o menor medida, complacientes; de leyendas, que tienden un grato manto de imágenes cursis sobre la pesada aspereza de ... la vida. Triunfa, no el político que cuenta la verdad: la verdad es ingrata y de ella debe huir el que aspira al mando. Triunfa aquel que detecta en qué anhelan los siervos ser engañados. Y cómo. Al final de La tempestad, Shakespeare daba la cifra de eso: «Estamos hechos de la materia de los sueños». No nos despierten: acúnennos en cálidas comedias.

Considerada en frío, la escena política española es de una simplicidad desoladora. Dos factores determinan cualquier votación: ley electoral y fantasmagorías de los votantes. Siempre es así. Bien lo saben los beneficiarios del juego, los partidos políticos, toda cuya artesanía se articula sobre esos ejes: una ley favorable y un votante bien saturado de fantasmas a medida. La función de la ley electoral vigente es clara: multiplicar la traslación a escaños del número de votos en el País Vasco y en Cataluña; ése era el precio que se pagaba al PNV y a los nacionalistas catalanes por su benevolencia hacia el poder central. Se buscó, además de eso, garantizar un bipartidismo, en el resto de España, que impidiese sorpresas ariscas: la alternancia en el gobierno genera complicidades a dos, que dan mucho más peso, en el límite, a los intereses comunes que a los bastante minúsculas desacuerdos de partido. ¿Por qué eso no funciona desde hace ya cuatro años? ¿Por qué eso no volverá a funcionar en la España que viene? En primer y determinante lugar, porque el catalanismo ha completado su metamorfosis en independentismo. Y porque el PNV, sin atreverse a jugar tan arriesgadamente con fuego, ve en el juego catalán ahora la ocasión de extraer los mismos beneficios que de la amenaza de ETA extrajo durante cuatro décadas. En segundo lugar, porque, en el resto de España, la verosimilitud del juego a dos bandas entre «izquierda» y «derecha» es, cada vez más, vista por el común de los ciudadanos como una soberana tomadura de pelo. La economía se decide en Bruselas. Por suerte. Y el eje «izquierda» / «derecha» fue, desde el siglo XIX, una función rigurosamente ligada a la postura de los sujetos sociales en materia de economía. No hay hoy, en ningún país de la UE, la menor diferencia partidaria en lo que a la política económica se refiere. ¿Qué queda para configurar el teatro de «izquierdas» y «derechas» en una sociedad como la nuestra? Ninguna realidad. En su lugar, fantasías. A la medida de los gustos de la clientela. Retóricas bien calculadas. Mitos. Imágenes que sirvan de espejo a los míos frente a los otros. La política aquí es ya sólo mercadotecnia: venta de marcas. Sus asesores podrían igual vender detergentes. No hay diferencia. Ninguna. ¿Dónde la realidad en esto? Ésa comparecerá sólo el día en que nos rompamos la crisma. Pasa siempre.

