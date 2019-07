Investidurización

Seguir Antonio Burgos @AbeInfanzon Actualizado: 16/07/2019 23:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No es Politiqués ni es Tertilianés, lenguas de tanto éxito social en los últimos años. Es otra variante lingüística del español que cada vez se habla más: el Gilipollés. Consiste en hablar del modo más rebuscado posible, para que se crean que eres cultísimo, renunciando a las voces claras y clásicas para sustituirlas por otras que se han inventado para vestir la mona de los conocimientos que no se tienen. Pondré varios ejemplos, por si no ha quedado claro, que parece que no. Ya no se ven las cosas: se «visualizan». Cuantas más veces digas «visualice», más culto se creen que eres los que no son menos que tú. ¡Con lo hermoso que es el verbo «ver», qué manera de

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Toque de generala

Toque de generala ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Un poco de apagón

Un poco de apagón ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Hasta el Padrenuestro