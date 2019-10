Insurrección

Seguir Ignacio Camacho Actualizado: 14/10/2019 00:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es sabido que la palabra de Sánchez sólo tiene la vigencia del momento en que la pronuncia, y por tanto sus promesas sólo incumben a aquellos que se las crean. Por eso hay ocasiones en que sus rivales tienen la obligación de recordárselas para que no se arrepienta, y esta de la sentencia del procés es una de ellas. El presidente, cuando aún no lo era, pidió la modificación del Código Penal para que el delito de rebelión no estuviese vinculado al ejercicio de la violencia, habida cuenta de que la revuelta separatista había planteado al respecto una casuística nueva. Se trataba de una sugerencia muy puesta en razón, y en esta campaña ha llegado la hora de desempolvar la

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La sentencia y el comodín de Franco

La sentencia y el comodín de Franco ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC España como idea

España como idea ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Nanofraude