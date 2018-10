La (in)justicia asesina en vida

Ramón Pérez-Maura

Confieso sin rubor que la petición de perdón de Rodrigo Rato, entrando en la cárcel, me ha conmovido. Creo que he conocido a pocas personas más llenas de sí mismo. No lo he saludado más de media docena de veces en mi vida. Y todas ellas tuve que presentarme a él como si fuera la primera vez porque no recordaba quién era yo. Lo que no era un dato menor considerando que mi madre era su compañera de grupo parlamentario y un hermano de mi madre -y padrino mío- estuvo casado con su hermana. Pero los mortales no estábamos a la altura de este hombre que hoy mora en Soto del Real. Al verle entrar he recordado lo que me

