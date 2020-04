Tribuna abierta El sector social también es esencial y está preparado «Tenemos muchos motivos para estar orgullosos de nuestro sector social. Y en esta crisis sería un grave error olvidar el papel estratégico que puede jugar en la recuperación»

Íñigo Sáenz de Miera Cárdenas Actualizado: 23/04/2020 00:10h

En las indicaciones sobre qué se podía hacer y qué no a partir del día 13, salvo error, las organizaciones sociales no aparecemos entre las actividades que se pueden desarrollar. Pero tampoco, curiosamente, entre las que no. Están las farmacias, las gasolineras, los despachos de abogados, las droguerías, los talleres… pero nada se dice de (o se les dice a) las más de 600.000 personas que trabajan en el sector social español. Y no sólo muchísimas de ellas están estos días dando su tiempo, y en ocasiones arriesgando su vida, por los demás, sino que, además, en conjunto su actividad supone una aportación al PIB similar a la del sector de las telecomunicaciones.

Tenemos muchos motivos para estar orgullosos de

