Seguir Hughes . @hughes_hu Actualizado: 16/05/2019 23:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Josep Maria «Jami» Matamala y Carles Puigdemont son amigos. Aunque a veces ellos se hayan escondido, esto no lo esconden. Tenían una sociedad hace años cuyo nombre actual es Incatis (Iniciativas Catalanas y Servicios). De hacer ferias para el sector público (el silicio no lo trabajamos) la cosa fue derivando y Matamala acabó de Agente 99 de Puigdemont en su huida europea y, meses después, es decir, ahora, de senador de España. Como en una institución española no va a estar en ningún sitio.

Matamala fue recibido en el aeropuerto como si fuera Chicho Sibilio después de ganar la Copa Korac de baloncesto. Había unos centenares de personas, lo que llevó a Sostres a escribir que eso parecía el regreso,

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El otro derecho a decidir

El otro derecho a decidir ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La cursilería fiscal

La cursilería fiscal ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La cara de vidriagón