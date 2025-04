Infelices navidades

Pese a las luces, no recuerdo navidades tan sombrías. Excepto a los que les tocó la lotería, cuesta desear felicidad y próspero año nuevo a los demás, como es tradicional. Quien más quien menos anda preocupado y si los pobres no ven manera de salir ... de su pobreza, los ricos temen perder su riqueza. Tuve la suerte de pertenecer a la generación que vivió la guerra con tan pocos años que no me percaté de la magnitud de su tragedia y las penurias de la posguerra me enseñaron a apreciar las cosas en su verdadero valor -un pedazo de pan con chocolate, por ejemplo- y a saber que, de esforzarme, iba a vivir mejor que mis padres. Algo que hoy se ha perdido. La vida se ha convertido en una pista de hielo en la que te deslizas sin saber dónde vas a parar, ni nada seguro. El que sacara unas felicitaciones navideñas deseando «Que nos quedemos como estamos» iba a hincharse.

Las causas son múltiples y la más sencilla de todas es echar la culpa a los políticos. Los Churchill, Adenauer, De Gaulle o De Gasperi parecen hoy gigantes. Puede que no lo fueran, pero tenían al menos personalidad, mientras los de hoy se contentan con tener buenos asesores de imagen, que vale más que todos los principios. Pero nos olvidamos de algo: que los elegimos nosotros, o sea, que buena parte de la culpa es nuestra. Aunque también es verdad que la política ya no atrae a los mejores. Basta examinar sus declaraciones para comprobarlo. Mientras los libros están llenos de frases célebres de César, Napoleón, Churchill, mi favorita es su respuesta a lady Astor cuando le dijo «Si usted fuera mi marido, le pondría veneno en el té». «Señora -le contestó- si usted fuera mi esposa, lo tomaría». Aunque la de Azaña a un jabalí del Congreso de la República que supuso «se había puesto los calzoncillos de seda» fue no menos brillante: «Se lo ha dicho su señora, ¿no?». No quiero decir que la ingeniosidad verbal sustituya al genio político, pero la ramplonería, común hoy, menos. Lo único ingenioso últimamente en nuestra escena política es «el gobierno Frankenstein» de Rubalcaba.

La penuria oratoria no es, sin embargo, el gran fallo de nuestra clase política, sino la penuria de ideas, que intentan remediar con fake news, con mentiras más o menos grandes. Reina una atmósfera de fin de etapa, de crepúsculo de era, en la que las palabras ya no significan lo mismo y los valores anteriores ya no sirven. Lo que no hace más que extender la inseguridad y desconfianza. Y lo más terrible de todo es que no se vislumbra, como en el quattrocento, un nuevo tiempo, una nueva era, sino al revés, lo que apunta es una vuelta a nacionalismo más cerril y al estatalismo más reaccionario. Como si fuéramos hacia atrás. Me pregunto si será producto de mi edad, Pero comparo niveles en el arte, la ilusión, la felicidad, la solidaridad, el entusiasmo, y me digo que, por desgracia, no, que retrocedemos. En cualquier caso: Feliz Navidad.