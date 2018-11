Fin a la incertidumbre hipotecaria Urge que se pronuncie cuanto antes, puesto que son muchos los clientes que se mantienen a la espera de dicha resolución para reclamar el dinero que les corresponde

ABC

Actualizado: 05/11/2018 00:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo se reúne hoy para tomar una decisión definitiva sobre el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la firma de una hipoteca, tras la reciente sentencia que obligaba a la entidad financiera y no al cliente, como hasta ahora, a abonar dicho tributo. La gestión llevada a cabo hasta el momento deja mucho que desear. No en vano, este dictamen contradice años de jurisprudencia previa, hasta tal punto que el pasado febrero esta misma institución afirmaba justo lo contrario, haciendo recaer el impuesto sobre el hipotecado en un caso muy similar. Además, resulta sorprendente que el presidente de la sala desconociese el contenido de una sentencia de tanta relevancia antes de ser emitida. El caos generado ha sido de tal magnitud que se tuvo que convocar este pleno para analizar en detalle la situación e incluso el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, se vio obligado a pedir disculpas a la ciudadanía. Ahora, es fundamental que el Alto Tribunal fije una doctrina sólida y clara al respecto, ya que el mercado hipotecario no puede estar al albur de decisiones judiciales contradictorias.

Asimismo, urge que se pronuncie cuanto antes, puesto que son muchos los clientes que se mantienen a la espera de dicha resolución para reclamar el dinero que les corresponde. Entre otras cuestiones, los jueces deberán determinar la retroactividad concreta de la sentencia, puesto que su impacto será muy diferente en función de cuándo se empiece a aplicar, pudiendo retrotraerse a 1995, cuando entra en vigor el polémico impuesto, a cuatro años antes, el período que marca la ley para reclamar tributos indebidos, o bien decidiendo que solo afecta a las nuevas hipotecas. El Supremo debe poner fin a la incertidumbre hipotecaria ya.