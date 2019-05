La «incalificable» provocación de Ciudadanos

Seguir Carlos Herrera @herreraencope Actualizado: 24/05/2019 00:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No sé quién es el estratega de Ciudadanos que le aconseja a Albert Rivera determinadas «performances» del estilo a la que han desarrollado en Estella, en Alsasua o ayer en Miraballes, pero convendré en reconocer que es un tipo o una tipa con arrestos y sentido de la oportunidad. Lo que otros quieren calificar de oportunismo no tengo dudas en tildarlo de valentía escénica: y no dejo de agradecérselo. En nombre de los represaliados que habitan esas tierras y de las víctimas de quienes son, por lo que se ve, sus hijos más preclaros. En Miraballes nació y creció una de las bestias más sanguinarias que el nacionalismo vasco ha regalado al mundo: Josu Ternera. El autor intelectual de cientos

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ternera: carne de celda

Ternera: carne de celda ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Iglesias y el derecho a gobernar

Iglesias y el derecho a gobernar ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC España se juega su ser