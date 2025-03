La importancia de lavarse las manos

Las comunidades autónomas van dando a conocer cómo será la vuelta al cole en cada lugar. Solas y a su albur, después de que ayer el presidente del Gobierno dejase bien claro que el Gobierno -por aquello de la cogobernanza y seguramente por no molestar ... mucho a sus socios nacionalistas y separatistas- no piensa mover un dedo y se limitará a oficializar el estado de alarma en una comunidad o una provincia cuando así se lo pida un Ejecutivo regional o a proveer de militares rastreadores del virus cuando se le requiera. Todo ello pese a que la curva de contagios sigue imparable. Al final, parece que las apelaciones de Pedro Sánchez a lavarse las manos durante la pandemia han terminado con que él y su Gobierno lo hagan y se desentiendan políticamente de facto del virus.

Y por eso no hay una norma común para ningún asunto. Las reuniones en Cataluña no pueden sobrepasar las diez personas y en Murcia las seis. En otras comunidades no hay límites. El curso escolar será distinto en cada lugar. En Madrid se van a contratar más de 10.000 profesores para bajar el ratio de alumno por aula, ratio que es diferente en otras autonomías, igual que el inicio de las clases o si estas son o no presenciales. El caso es que España es el primer país europeo que supera los 400.000 contagios desde el comienzo de la pandemia y Sánchez se quita de en medio. Muy lejos de lo que hacen otros países. Italia, por ejemplo, donde el delegado especial para la crisis y el Ministerio de Educación han emitido unas instrucciones precisas de seguridad, desarrollo del curso y contratación de varios centenares de folios para todo el país. En Italia la gente se lava las manos bajo el grifo y no en los despachos.