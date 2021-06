Ignacio Ruiz-Quintano SEGUIR Actualizado: 04/06/2021 23:37h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A fuerza de cavar desenterró el hombre su mal, dice el libro de la Sabiduría, y a fuerza de cavar parece haber descubierto el español el zulo de Ortega Lara. Si todo en la Santa Transición es sabiduría, belleza y orden, ¿por qué ese zulo?

La respuesta clásica es la de Cicerón, que suena como la Prego de Roma: «El dios (léase consenso) o quiere eliminar los males y no puede, o puede y no quiere, o ni quiere ni puede, o quiere y puede. Si quiere y no puede es débil, lo que no le corresponde a un dios; si puede y no quiere, es envidioso, lo que es igualmente ajeno a un dios; si ni quiere ni puede,

