Ignacio Ruiz-Quintano: Sánchez Aspar

Un piernas de la política consigue de sus jefes en Bruselas un anticipo de nueve mil millones para su campaña electoral y le bastan quince euros, que es el precio de un par de alpargatas (si lo que calza Sánchez en la foto no son ... los pinkis de Ábalos), para copar la atención del columnismo patrio, mientras el nuevo nomos de la Tierra, ajeno a nuestra irrelevancia, tira de lápiz y regla en Afganistán.

La foto de Sánchez (a partir de ahora, Sánchez Aspar, de ‘espardenyer’, alpargatero), es una genialidad de Bolaños, o Bañuelos, el nuevo cerebro soberano, a quien alguien ha dicho que es Roy Cohn y él se lo ha creído, como dijo Joaquín Vidal de José Tomás el día del toro vivo en Madrid.

-A este chico alguien le ha dicho que es de otra galaxia y él se lo ha creído.

Casado, jefe de la oposición (es un decir, porque en los Estados de partidos no hay oposición), también tiene su Bolaños, o Bañuelos, e intentó lo mismo con Filomena, bajando a la calle en mocasines para quitar con una palita la nieve que Almeida no lograría quitar en ocho días, y la mofa fue su recompensa. Con la alpargata, en cambio, Sánchez toca la fibra sensible del pueblo, que ahí está la glosa dorsiana sobre la alpargata menestral contra la sandalia (vale mocasín) nihilista. Denle ahora una bici a ese hombre y habrá ganado las elecciones en un país cuya deuda lo lleva a una posguerra.

-Lo que los obreros necesitan son bicicletas para no mojarse las alpargatas -contestó Franco a Ridruejo, que había ido a pedirle sindicatos.

La alpargata sanchista es el calzado oficial del franquismo de Pascual Duarte al que nos dirigimos, con aquella orden del 44 que obligaba a entregar las alpargatas viejas al comprar las nuevas, para ahorrar goma ante la escasez de caucho.

-Doctor, aquí en Texas, a 35 millas por hora, ¡no se llega nunca! -contestó el gobernador texano a Galbraith, que por entonces impuso en Estados Unidos ese límite de velocidad para reducir el desgaste de los neumáticos.

¿Y los nueve mil millones?