Resiliencias

Entre la peste y el temporal, el tema de conversación es, otra vez, la separación de poderes, cosa que me hace gracia, pues nunca la he visto aquí, salvo en unas coplas de Chicho Sánchez Ferlosio, que las cantó «a cappella» en una tertulia de TV:

-Yo iba mirando la Enciclopedia / y hallé una regla que no está mal: / separar el legislativo, el ejecutivo / y el judicial. / Y pensaba yo / que en mi tierra / de alguna forma / la antigua norma / se quebrantó / y el segundo acalló al primero / amarró al tercero / y al cuarto no. / No me parece que vayan / hacia la democracia / que yo soñé.

