Resiliencia o jipijapa

Un consejo tribal, los jefes de las diecisiete tribus hispánicas y sus hechiceros (‘expertos sanitarios’, para el vulgo), tendrá, por consenso cojonudista, la llave de nuestros derechos constitucionales. Es lo malo de las cartas otorgadas, como la del 78, que, con la misma mano que te lo da, te lo quita.

El sanchismo no es absceso, sino espuma de un Régimen que sólo se entiende leyendo no ‘El Federalista’, sino ‘El Buscón’. Sánchez va de jumento resuelto a ser un gran ruido en España, como Madariaga dijera de don Niceto, El Botas, según su traducción del americano «I am a great noise in Illinois». ¿A qué suena el sanchismo?

El franquismo sonaba a coplas en el patio de vecinos (¡ay,

