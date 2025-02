Ignacio Ruiz-Quintano: La piel de Zapa

Es un niño de cinco años quien dice al «viejo y sabio pueblo español» que no hay Constitución, pues si ley es defensa de todos contra uno, Constitución es defensa de uno contra todos

Visto y no visto

Al ofrecer Madrid para acoger a los niños españoles que en España tienen prohibido estudiar un poco en español, Ayuso está anunciando ‘urbi et orbi’ que en España no hay Constitución, cosa que los de abajo ya sabíamos, pero es la primera política que lo ... dice, lo cual, para ser la tonta, no está mal.

Esto, diría Groucho, lo entiende hasta un niño de cinco años, edad que marca, según Freud, la influencia determinante sobre el resto de la vida. -¡Que traigan un niño de cinco años! -pide Otis B. Driftwood en ‘Una noche en la ópera’. Cinco años tiene el niño de Canet, famoso porque en el cuento de hadas de la Transición que los liberalios cantan como ruiseñores en los pimpollares, grita «el rey va desnudo» (idea que en ‘El conde Lucanor’ nuestro Don Juan Manuel representa con un negro -«yo estoy ciego o vos desnudo vais»- en el papel del niño). Y ha sido un niño de cinco años quien dijera al ‘viejo y sabio pueblo español’, solo en la escuela, que no hay Constitución, pues si la ley es la defensa de todos contra uno, una Constitución es la defensa de uno contra todos. -La única seguridad que puedo darles es que la Constitución será sostenida por mí con todos los recursos legales bajo mi poder -contesta el presidente Eisenhower al gobernador de Arkansas, Orval Faubus, que desafía con la Guardia Nacional la orden de la Corte Suprema de admitir en el distrito escolar de Little Rock a nueve estudiantes negros. Y envía a la 101 División Aerotransportada, cuyos paracaidistas escoltan a los estudiantes en la escuela. La llamada Constitución del 78 es como ‘La piel de zapa’ de Balzac, historia de un joven que recibe un retal de cuero mágico que satisface cada uno de sus deseos, a cambio, por cada deseo concedido, de un encogimiento del cuero y de una merma en su vitalidad. Zapa (‘chagrin’), piel áspera de selacio o monstruo marino. ¡La piel del Leviatán que con tanto trabajo nos dimos todos! Nuestro Estado de Partidos. -¡Azotaría al sol si me insultara! -bramaba Ahab.

