Ignacio Ruiz-Quintano: Wes The People

Yo nací (perdonadme), en la edad de la pérgola y el cine, en guiño a Gil de Biedma, que nació con la pérgola y el tenis y que, además, llamó «fox terrier de pelo duro» al hermano de Juan Guerra. Pero del cine ya sólo ... me queda Oti Rodríguez Marchante, que ha despachado en Cannes lo último de Wes Anderson, el Mr. Marshall de Chinchón, cuna de Pepe Sacristán, que se dejó la piel en las camas del destape luchando contra el franquismo.

-Más vale ir acostumbrándose al «toque Wes» -anota ORM-, aunque sea una lata, porque ya está rodando otra, y en Chinchón.

En Chinchón (‘Wes the People!’), antes que Wes, estuvo Welles, que convirtió el pueblo en Macao a base de extras sacados de los restaurantes chinos de Madrid. Wes ha levantado en la carretera de Chinchón a Colmenar un Monument Valley sobre rastrojos pagados a precio de cosechón, y tiene alquilados todos los inmuebles de la comarca para su ‘troupe’, gentes que hacen vida de Burgos, razón por la cual Juan Belmonte rechazó en su día una película: «Un negocio que no da para levantarse a las 12 no es negocio». Al verlos trajinar (los tengo de vecinos), me acordé de lo que contaba Gil Parrondo del rodaje, en el 56, de ‘Orgullo y pasión’, de Kramer: un labriego abulense se negó a alquilarles su rastrojo porque ¿para qué quería él tanto dinero, si toda su felicidad consistía en ir cada mañana a mirar su terruño?

En ‘Orgullo y pasión’ se estrenó como extra Adolfo Suárez, que veinte años más tarde echaba en las Cortes su último discurso franquista, vendiendo la misma estadolatría castiza que ahora reclama Margarita Robles.

-Los españoles hemos aprendido el valor del Estado. No menospreciemos la obra de ese español irrepetible al que siempre deberemos homenajes de gratitud y que se llamaba Franco.

Al mes, ‘la Democracia’. ¿Cómo? Leguleyos (juristas, se dicen ahora) al salón: dando rango de ‘fundamental’ a una Ley de Reforma Política con aptitud correctora de las Leyes Fundamentales del Régimen. ¡Y John Rawls con aquellos pelos!