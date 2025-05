Ignacio Ruiz-Quintano: París

Circulan videos de las terrazas del centro de París patrulladas por los maderos de Macron que compiten en actitud fascistoide con los de Merkel y que, entre las mesas, exigen a los mansos clientes el certificado de estar al día con las pipetas covidianas que ... dispensa el Comité de Salud Global, heredero del Comité de Salud Pública creado por la Convención.

Son escenas propias de la ocupación nazi, y hay que admitir que desde Hitler nadie ha repartido en el continente más porrazos que Macron. Debe de ser un problema de los bajitos (no se me quitan de la cabeza los guindillas de Almeida pidiendo los papeles a Antonio López por pintar en la Puerta del Sol), y Macron es un Napoleón con alzas. Cuando caiga, que caerá, toda su satisfacción será decir, al cruzarse con un vecino más alto: «Yo a éste le he zurrado la badana». Claro que Napoleón es la cumbre de la Revolución francesa, y Macron sólo es el pequeño masón que la refuta, revolviéndose contra sus dos únicos inventos, el Tuteo (adoptado en España por los falangistas y luego por toda la purrela progre) y la Nación. Para Macron, y lo que representa, la libertad no es más que lo que el totalitarismo liberalio llama ‘una mariconada’.

-Los esclavos de la antigüedad -observa un español titánico- renunciaban a su libertad a cambio de la vida, pero los siervos de hoy se mueven, se organizan y votan, sin libertad de elegir a sus amos, a cambio del reconocimiento de su impotencia política.

Las escenas de los maderos de Macron en las terrazas de París, o te repugnan, y entonces eres un ser pensante, o te engorilan, y entonces eres un centrista militante o liberalio que bebe vino y lee ‘Le Monde’, que explica científicamente la conveniencia de convertir a todas las personas en conejitas, pero no del ‘play-boy’ de Hugh Hefner, sino de la ‘pfeiffer’ de Bill Gates.

-¡Pero éste es el fascismo de la mano izquierda! -exclamó otro Foxá ante un De Gaulle golpista saludando a las masas en el ‘Forum’ de Argel con blanda mano izquierda.