Ignacio Ruiz-Quintano: La libertad

El centro de nuestro estilo de vida es la libertad, la economía de mercado, el descubrimiento, la prosperidad. Ahora nos hemos puesto a salvar vidas a cualquier precio, y yo lo entiendo, pero la vida tomada de una en una no es lo que esencialmente ... protegemos. Preferimos la velocidad a las más de mil personas que cada año mueren en nuestras carreteras y creemos que este recuento de cadáveres es un precio razonable a cambio del progreso que conlleva. El tabaco mata a 50.000 españoles cada año pero preferimos fumar, y cuando todo lo cerramos por una enfermedad que al final te mata por crisis respiratoria, los estancos permanecen abiertos. Nos hemos confinado, hemos sido comprensivos, generosos, pero como no podía ser de otro modo, los medios a los que aún nos queda algo de dignidad, nos hemos negado a asistir a las chavistas ruedas de prensa del presidente del Gobierno con las preguntas filtradas y sin poder repreguntar. La vida es sagrada pero lo que protegemos es la libertad. «A veces es necesario y forzoso», Salvador Espriu lo dice, «que un hombre muera por un pueblo, pero nunca ha de morir todo un pueblo por un hombre solo». Jesucristo lo asumió en la Cruz y fue nuestra rendición. Otra cosa es que nos lavemos las manos y que tantas muertes sean en vano. Tal como el Hombre no se justifica sólo por su fe, sino también por sus buenas obras, la vida no es sagrada en sí misma sino porque la comprometemos en custodiar los dos grandes dones de Dios, que son la libertad y el amor. Un exceso de humanismo nos lleva a relativizar el error en lugar de confortar a quien yerra. Fue Churchill, con sus cientos de miles de soldados que hallaron la muerte más horrible tan lejos de sus casas, y no Chamberlain con su idea de preservar estas vidas, quien derrotó a Hitler, y sobre su victoria construimos nuestra libertad. Oponer la economía a la salud es no entender el alma, ni el propósito del Hombre, ni por qué somos hijos de Dios y estamos hechos a su semejanza. Tendremos que ser más limpios, más responsables, más serios y aprender a protegernos en un mundo que nunca más podremos volver a detener si no queremos que nos lleve por delante el presunto remedio mucho más que la enfermedad. Lo que está en el centro no es la vida, ni la fantasía de que no tiene precio, sino la bellísima y terrible libertad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión